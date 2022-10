Piet Adema, oud-burgemeester in Drenthe, nieuwe landbouwminister

Piet Adema (57) wordt de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat meldt regeringspartij ChristenUnie. Adema volgt Henk Staghouwer op, die begin vorige maand onverwachts opstapte omdat hij zichzelf niet de juiste persoon vond om leiding te geven aan het ministerie.

De nieuwe minister van Landbouw was eerder in Drenthe waarnemend burgemeester in Tynaarlo (2013-2014) en Borger-Odoorn (2014-2015). Daarvoor was hij gedeputeerde in Friesland.

Puinruimen in Tynaarlo

Adema ging in augustus 2013 als waarnemend burgemeester in de gemeente Tynaarlo aan de slag om te puin te ruimen na een bestuurscrisis, waarbij de toenmalige burgemeester langdurig ziek thuis zat. Politiek en bestuurlijk waren de verhoudingen flink verstoord. Onder Adema keerde de rust terug op het gemeentehuis in Vries.

In december 2014 kon de Friese bestuurder gelijk door als waarnemer naar Borger-Odoorn, waar de burgemeesterspost vrijkwam, omdat Marco Out naar Assen vertrok. De Fries was in die periode ook nog landelijk partijvoorzitter van de ChristenUnie, en bleef dat tot vorig jaar april.

Onder vuur