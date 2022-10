Piet Adema, voormalig burgemeester in Drenthe, wordt nieuwe landbouwminister

De nieuwe minister van Landbouw was eerder in Drenthe waarnemend burgemeester in Tynaarlo (2013-2014) en Borger-Odoorn (2014-2015).

Staghouwer lag als minister al langer onder vuur, niet alleen in de Kamer maar ook in de sector. Zijn plan, dat perspectief voor de toekomst aan de boeren moest bieden, kreeg een zeer negatieve ontvangst. Hij beloofde daarop met een nieuwe brief te komen. Die is er nog steeds niet, omdat het kabinet de uitkomst van gesprekken met boeren onder leiding van Johan Remkes afwacht. Remkes presenteert zijn bevindingen woensdag.