Theaterspektakel Mammoet geeft stof tot nadenken

Op het Buinerveld was gisteravond de uitverkochte première te zien. Aan de rand van het stuk ongerepte natuur is een amfitheater gebouwd. In een halve cirkel kijkt het publiek uit op het podium met daarachter het Buinerveld, dat ook gebruikt wordt tijdens de voorstelling.Dat het even regende, was volgens regisseur Tom de Ket helemaal niet erg. "Dat geeft juist meer een dramatisch effect. Ik ben erg tevreden, iedereen heeft het heel erg goed gedaan", lacht hij na afloop. "We hebben alles gezien hier. Een doorbrekende zon, wolken en regen. De paarden liepen in het veld. Het kun minder, zoals we dat hier zeggen."Mammoet wordt verteld aan de hand van het mammoetgenootschap, dat wordt geleid door Urdward en zijn vrouw Freya. Ondertussen probeert puberdochter Luna zich langzamerhand los te weken van het genootschap. Het mammoetgenootschap wijdt zich aan het naspelen van een ritueel uit de oertijd, waarin offers erg belangrijk zijn. Ook het meisje van Yde komt voorbij."Aan de ene kant speel ik dwarse puberdochter Luna", vertelt actrice Myrthe Burger. "Aan de andere kant speel ik Ericka, die haar liefde Norg het veld in stuurt om achter de mammoet aan te gaan."Heden en verleden worden in het stuk afgewisseld. Zo wordt door het genootschap stilgestaan bij wie je eigenlijk bent in het leven en bij de vervuiling en opwarming van de aarde in de consumptiemaatschappij. Aan de andere kant waant men zich in de oertijd. Alles afgewisseld met veel humor. Zo komt op het Buinerveld een shovel voorbij die aan de haal gaat met een grote zwerfkei en worden fietsende toeristen afgeslacht door de oermensen, die hen achterna zitten met speren."Ik hoop dat deze voorstelling mensen aan het denken zet", zegt Burger. "Dat je toch wat minder vlees gaat eten misschien of wat minder snel over de snelweg heen rijdt. Er zit echt een achterliggende boodschap in."Het meest spectaculaire is dan misschien toch wel de mammoetjacht. Jager Norg wordt erop uitgestuurd en de luiken op de vloer het podium, vliegen om en om open. Jagers worden meegesleurd en ledematen van de mammoet komen her en der boven. Na een flinke strijd wordt de mammoet geslacht en Norg daarbij geofferd.Het genootschap staat zelf ook voor dilemma's (jaloezie en bezit) en de spanningen lopen hoog op, ook tussen Urward en Freya. Puberdochter Luna is het zat, in de slotscène van de show gaat zij ervandoor met haar vlam Erik, om een normaal leven te gaan leiden."Ik denk dat ik het stuk een paar keer moet zien om het helemaal te begrijpen", zegt een bezoeker. "Er komt zoveel voorbij van het verleden en nu.""Ik hoor dat vaker", reageert De Ket. "Er is ook veel te zien, en vooral ook vanuit verschillende hoeken. We spelen in een halve cirkel en de acteurs spelen op verschillende plekken."De voorstelling is te zien tot en met zondag 1 september en is nog niet uitverkocht. Wie nog een kaart wil, moet snel zijn, zegt regisseur De Ket. "We zijn aan het groeien."