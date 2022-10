Akkervarken, de toekomst van de varkenshouderij? 'Dat zou zomaar kunnen'

Transparantie is het toverwoord volgens het Drentse stel. Bij de inrit van de boerderij staat bijvoorbeeld de kraamstal. Daar worden gedurende het jaar de biggetjes geboren. "Die stal is 365 dagen per jaar geopend. Mensen kunnen dus altijd getuige zijn van de geboorte van biggetjes", vertelt Hempen. "Ik denk dat daarin ook het verschil zit met de grotere varkenshouders. In zo'n grote stal kom je vrijwel nooit."