Aantal doden na valongeluk neemt voor zesde jaar op rij toe

Het aantal dodelijke slachtoffers van valongelukken in Drenthe is voor het zesde jaar op rij toegenomen. In 2015 overleden 109 mensen na een val, vorig jaar waren dat er 201. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sinds 2012 is het aantal vallen met dodelijke afloop met 131 procent gestegen in Drenthe. In geen andere provincie is die stijging relatief gezien zo hard. Alleen in 2015 was er een lichte daling van het aantal fatale valongelukken.

De onafgebroken toename van de laatste jaren is toe te schrijven aan de vergrijzing, meldt het CBS. Ouderen overlijden namelijk vaker na een val dan jongeren.

Ook landelijk stijging

In totaal overleden vorig jaar 5400 Nederlanders na een valongeluk, bijna twee keer zoveel als in 2012. Een aanzienlijk deel van hen waren boven de 80 (43 procent) en 90 jaar (36 procent). Steeds meer fatale ongevallen gebeuren in verzorgingsinstellingen, zo blijkt uit de cijfers. Vorig jaar was dit bij ruim 5 procent van alle gevallen.