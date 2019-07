Speelbos bij Boomkroonpad niet toegankelijk vanwege virus

Het ranavirus is voor mensen en huisdieren niet gevaarlijk, maar is dodelijk voor amfibieën. Staatsbosbeheer heeft het speelbosje afgezet om uitbreiding van het virus te voorkomen.Gezonde dieren kunnen door een geïnfecteerd dier besmet worden. Dat gebeurt als ze in hetzelfde water zwemmen, elkaar aanraken of als het gezonde dier een besmet dier opeet.Het ranavirus kan meer dan zestig dagen actief blijven in het water. In dood weefsel is dat een week. Het is goed mogelijk dat het speelbos ook minstens zo lang wordt afgesloten.Het ranavirus werd voor het eerst aangetroffen in het Nationaal Park Dwingelderveld in 2010. Tot nu toe waren uitbraken in Drenthe, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Utrecht en Limburg.