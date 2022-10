'Nieuwe landbouwminister Piet Adema is juiste man op de juiste plaats'

Piet Adema trad in 2014 in een roerige tijd aan als waarnemend burgemeester van Tynaarlo. Hij volgde burgemeester Frank van Zuilen op die na een bestuurscrisis vertrok. Van Zuilen meldde zich na roerige tijden ziek en het politieke vertrouwen was in de gemeente ver te zoeken. "Adema moest orde op zaken stellen in Tynaarlo", zegt Van den Born, "en dat heeft hij toen goed gedaan, hij is echt de juiste man op de juiste plaats en het is erg dapper dat hij deze taak nu op zich neemt".