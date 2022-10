Hobbels bij aanleg fietssnelweg in Assen: kwelwater en vervuiling

Verantwoordelijk wethouder Martin Rasker (VVD) weet nog niet exact hoe ernstig de situatie is, en wat de gevolgen zijn. Dat wordt nog nader onderzocht. Helder is wel dat het zes kilometer lange traject van de doorfietsroute over Asser grondgebied fikse vertraging oploopt. De betonnen fietsstraat, die pal langs het Havenkanaal loopt, zou eind dit jaar klaar zijn, zo was de planning. Dat wordt bij lange niet gehaald. Want het werk ligt nu al tijden stil.

Zo is er op de route ineens een zogeheten wel opgedoken. Dat is een bron waar met kracht water vanuit de ondergrond naar boven komt. Om die waterstroom te beteugelen, is over een lengte van 300 meter gekeken naar technische oplossingen. Eerste optie was het afvangen van water en een stalen damwand. Maar nader onderzoek wijst uit dat die oplossing niet afdoende is. "Samen met waterschap Hunze en Aa's wordt op dit moment gerekend en getekend aan een natuurlijk talud", aldus de gemeente in de voortgangsnota.