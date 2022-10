Mannen veroordeeld voor wietloodsen in Steenwijk en Ruinerwold

In onderzoeken naar grote wietloodsen in Steenwijk en Ruinerwold zijn twee verdachten veroordeeld. Beide loodsen leverden volgens het Openbaar Ministerie (OM) een criminele winst van een miljoen euro op. Een ander tweetal werd vrijgesproken.

De loods in Ruinerwold kwam in het vizier van de politie na een anonieme tip, die eind augustus 2019 binnenkwam.

In de daaropvolgende maanden werden meerdere verdachten gezien rond het pand. In februari 2020 viel de politie binnen, en werden ruim 1.200 gebruikte potten met hennepresten en grote hoeveelheden potgrond gevonden.

Wietkwekerij in Steenwijk

Via de ontdekte kwekerij kwam de recherche op het spoor van nog een wietplantage van soortgelijke grootte op een bedrijventerrein in Steenwijk. In april 2020 werd daar een verborgen ruimte van een loods binnengevallen.

De 41-jarige F.H. uit Koekange kreeg een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar en een taakstraf van 150 uur opgelegd. De rechtbank sprak hem vrij van betrokkenheid bij de kwekerij in Steenwijk. Daar is wel zijn dna op onder meer een handschoen aangetroffen, maar dat kan overeenkomen met de verklaring van H. dat hij een gedeelte van de opbrengst van de hennepkwekerij in Ruinerwold droogde in de loods in Steenwijk.

Rol van zwager

De zwager van H. kreeg een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en ook een taakstraf van 150 uur opgelegd. De Zuid-Hollander was betrokken bij de wietkwekerij in Ruinerwold, zo bleek uit politie-observaties. De rechtbank veroordeeld hem niet voor de wietvondst in Steenwijk.

De ex-vriendin van H., ook uit Koekange, zou de kwekerij in Ruinerwold opgeruimd hebben. De rechtbank sprak haar echter vrij van betrokkenheid bij de loodsen. Wel moet ze een boete van ruim 800 euro betalen omdat ze een stroomstootwapen in huis had.

Andere zaak loopt nog

De verhuurder van de loods in Steenwijk is geheel vrijgesproken. Hij wist niet dat er in zijn loods een wietkwekerij zat, oordeelt de rechtbank.