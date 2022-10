Bever voelt zich thuis in Noordoost-Drenthe en dat merkt Hunze en Aa's in de portemonnee

Het aantal locaties in het gebied van Hunze en Aa's met beverschade steeg vorig jaar naar 23, blijkt uit de cijfers van de Unie van Waterschappen. Ter vergelijking: waterschap Drents Overijsselse Delta kende vorig jaar geen enkel geval van beverschade, tegenover drie gevallen in 2020, terwijl de waterschappen Noorderzijlvest en Vechtstromen de afgelopen drie jaren geen enkel geval van locaties met beverschade hadden. Toch is het niet zo dat Hunze en Aa's jaloers naar hun collega's kijkt. "De bever is een beschermd dier en we moeten nou eenmaal maatregelen nemen en ermee leren leven dat zij er ook zijn", nuanceert hij.

Als preventie ook niet helpt, is er volgens Van der Laan geen andere optie om de knaagdieren af te schieten, zoals in Limburg ook al gebeurt. Van der Laan hoopt niet dat dat nodig is. "We nemen eerst maatregelen ten gunste van de bever. Ze moeten gewoon de ruimte krijgen", vindt hij. Toch sluit hij niet uit dat het in de toekomst wel nodig is. "We hebben al regelmatig overleg met collega's in Limburg over de situatie daar. Waar zij last van hebben, zullen wij hier op termijn ook krijgen. De bever zal zich verder uitbreiden, dus wij zullen ook met toenemende kosten te maken krijgen."