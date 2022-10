Grote brand in schuur van boerenbedrijf bij Assen

In een schuur aan de zuidkant van Assen is eind deze middag brand uitgebroken. Het gaat om een loods van een agrarisch bedrijf aan de Graswijk, naar verluidt een kippenschuur.

De omgeving van de schuur is afgesloten voor verkeer. Voor zover bekend is niemand aanwezig in het loods. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk.