Meppel herdenkt wegvoeren Joodse inwoners: 'Lontjes zijn nog steeds kort'

In Meppel is vandaag het wegvoeren van Joodse inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het is inmiddels 80 jaar geleden dat Meppelers met een Joodse achtergrond werden gedeporteerd. Bij het Joods Monument werden toespraken gehouden en kransen gelegd. Mede door de oorlog in Oekraïne heeft de herdenking een extra lading, vinden de betrokkenen. "Wat hebben we hier eigenlijk van geleerd? De lontjes zijn nog steeds kort."

Vanmorgen om half negen kwam een gezelschap samen bij het monument in het Slotplantsoen voor een korte plechtigheid. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden 230 Joodse inwoners van Meppel opgehaald uit hun woningen. Om half negen 's morgens vertrokken zij per trein naar Westerbork, vanwaar ze vertrokken naar vernietigingskampen.

Opzet herdenking

"Het is een sobere plechtigheid", vertelt Wim Sagel van Stichting Joods Monument. "Er zijn korte toespraken en we leggen bloemen. Daar laten we het verder bij. Sober, maar niet minder belangrijk om dit jaarlijks te doen."

Sagel benadrukt het belang van dit soort oorlogsherdenkingen. "Opdat wij niet vergeten. Het leed wat deze mensen is aangedaan is niet te bevatten. Als ik op een dag als vandaag wakker word, denk ik daar wel aan."

Volgens de mede-organisator was herdenken na de oorlog geen vanzelfsprekendheid. Bijna niemand sprak openlijk over de verdwijning van een groot deel van de Joodse gemeenschap. "Dat heeft ook met schaamte te maken. Zo is in Meppel na de oorlog zelfs de synagoge gesloopt om meer woningen te bouwen."

Gelukkig zijn er nu herdenkingen, worden boeken gemaakt en dingen georganiseerd om stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog, constateert Sagel. "Ik vind dat mooi."