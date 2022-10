Miedema meldt zich af voor oefeninterland Oranje: spits is ziek

VOETBAL - Vivianne Miedema heeft zich afgemeld voor de aankomende oefeninterland van Oranje. De 26-jarige spits uit Hoogeveen is ziek. De Nederlandse voetbalsters nemen het volgende week dinsdag op tegen Noorwegen in een vriendschappelijk duel. Tegen Zambia zou donderdag worden geoefend, maar die wedstrijd gaat niet door.

Katja Snoeijs (26), uitkomend voor Everton, is opgeroepen als vervangster van Miedema en zij sluit later vandaag bij de selectie aan.

Ook onder anderen Lieke Martens en Stefanie van der Gragt zijn er niet bij. "We kijken naar wat het beste is voor ieder individu. En na goed overleg met speelsters en hun clubs hebben we besloten om hen dit keer niet op te roepen", zei bondscoach Andries Jonker over de absentie van een aantal speelsters.