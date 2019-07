Streuer valt na dubbele aanrijding uit in Duitsland

Bij het tweede incident brak een steun van de ophanging van de kuip af, waardoor Streuer en Rousseau niet meer voluit konden gaan. In de zeventiende ronde moest het duo de strijd in Duitsland definitief staken. "Drie ronden voor het einde zakte de kuip tot op de grond, toen was het voorbij", aldus Streuer. "Dat is echt balen."Zaterdag had Streuer nog een vijfde plaats behaald in de Sprint Race van de WK-wedstrijd op het circuit van Oschersleben. De eerstvolgende WK-race is op zondag 18 augustus op het TT Circuit in Assen, tijdens de Gamma Racing Day.