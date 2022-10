Bijeenkomst over de wolf zit bomvol vragen en zorgen

Ook kritische vragen over de werkwijze van BIJ12, dat schades voor de provincie afhandelt, wordt met applaus ontvangen. Jumelet belooft nadrukkelijker in beeld te krijgen wat de schade aan kuddes is bij terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Want die blijven volgens een vraagsteller buiten beeld. BIJ12 zegt alle schademeldingen te publiceren. Jumelet krijgt applaus, een van de weinige keren.

De bestuurders op het podium zitten duidelijk in een spagaat. De snelheid van wetgeving in Den Haag en Brussel en daar tegenover een zaal vol zorgen, waar de meeste mensen per direct actie eisen. Veelal is het antwoord 'we begrijpen uw zorgen', 'we gaan in gesprek', 'we hebben in Den Haag aangedrongen op duidelijkheid'. "Meer dan dat kan ik u nu niet toezeggen, we zijn met handen en voeten gebonden aan de wetgeving die er nu ligt", zegt Jager.