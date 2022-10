Protest met dieren voor bijeenkomst over wolf in Diever

Een voorbeeld van een schapenhouder die stress heeft door de aanwezigheid van de wolf is Margreet Bijker uit Uffelte. Samen met haar man heeft ze 350 schapen, ze heeft er 84 meegenomen naar Diever. "Ik wil laten zien dat er nog acht bij hadden gehoord. Die zijn aangevallen door de wolf. Een is opgevreten, zes liepen er rond met een doorgebeten luchtpijp, een had een gebroken rug." Op foto's aan het hek zijn de dieren te zien.

Zelf is ze vanavond niet bij de bijeenkomst. "Die was vol, mijn zoon is wel ingeloot en mijn man kan vanuit huis vragen stellen", doelt ze op de livestream. Wat hoopt ze te bereiken met haar protest. "Mijn verhaal vertellen aan wie dat maar wil. Er moet meer aandacht voor komen. Uiteindelijk moet de wolf weg uit Nederland. Het is een prachtig dier, ik heb hem zaterdag nog gezien, maar het past hier niet."