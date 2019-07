Huub Deelstra met miniem verschil snelste op de fiets in Usquert

Niemand wist meteen na afloop van de koers, die over tachtig kilometer verliep, wie als eerste over de finish kwam. De één was ervan overtuigd dat Knol zijn band als eerste over de streep drukte, anderen waren er heilig van overtuigd dat Deelstra een fractie eerder over de streep was gekomen.De jury nam dan ook goed de tijd om de finishfoto te bestuderen. Dat was nodig omdat het verschil tussen de beide wielrenners slechts een duizendste van een seconde was. Daaruit kwam de Hoogevener als winnaar uit de bus. De 19-jarige Deelstra pakte zodoende zijn eerste zege bij de elite- en belofterenners, laat RTV Noord weten.De sprintzege op Knol was knap. Deelstra kwam weliswaar als eerste uit de laatste bocht, maar zag Knol toch nog langszij komen. Maar met een laatste krachtsinspanning wist de eerstejaars belofterenner zijn belager toch nog voor te blijven, al was dat dus millimeterwerk.Knol kon na afloop nog wel een beetje lachen, want hij is de nieuwe leider in de Rabobank Criterium Cup. Hij reed Mark Prinsen, de winnaar van Bedum, uit de leiderstrui. Er staan nog twee wedstrijden op het programma: Delfzijl en Winsum.