Assen zet zichzelf op de kaart met DTM: 'Ging allemaal bijzonder goed'

Tweede DTM-race in Assen prooi voor Duitser Rockenfeller

Kletsnat DTM-debuut op TT Circuit: supervet geluid

In beeld: DTM op TT Circuit in Assen

"Het is erg goed bevallen. Er was een hoop publiek en ook DTM was zeer content met Assen als locatie en het evenement zelf", vat hij samen.Ondanks dat er nog geen officiële bezoekerscijfers bekend zijn, schat Van Dam in dat er over het hele weekend zo'n 38.000 bezoekers waren. Ook veel oosterburen staken de grens over om een kijkje op het TT Circuit te nemen. "We weten later deze week of deze aantallen rendabel zijn om zo'n evenement opnieuw te organiseren."De samenwerking met de Duitsers, die de details niet schuwen, was wel even wennen erkent de sportpromotor. "Ze zijn bijvoorbeeld heel strikt in het parkeerbeleid. Staan auto's van bezoekers verkeerd geparkeerd? Dan worden die na een kwartier gewoon weggesleept. Dat is Assen normaal gesproken iets losser in. Maar na een dag staat alles er wel pico bello bij. Uiteindelijk verliep de samenwerking goed en wij kijken er met een prettig gevoel op terug."Ondanks dat het TT Circuit van origine een motorsportcircuit is en er nog weleens geklaagd wordt over het gebrek aan inhaalmogelijkheden op de baan, waren de coureurs juist erg te spreken over het circuit, weet Van Dam."Het was natuurlijk even afwachten hoe dat zou gaan, maar dat ging allemaal bijzonder goed. Wij organiseren wel meer autoraces en dan is dat over het algemeen ook geen probleem. De auto's, die snelheden tot 350 kilometer per uur halen, hebben goed kunnen inhalen. De coureurs hebben het circuit als positief ervaren."Op 18 augustus staat het volgende racespektakel alweer op de agenda, wanneer de Gamma Racing Day op het TT Circuit plaatsvindt. Ook het Formule 1-team van Renault maakt dan zijn opwachting en raceliefhebbers hopen maar wat graag dat publiekslieveling Daniel Ricciardo naar Assen komt. Van Dam hoopt vurig met ze mee."Of-ie komt, is nog even afwachten, want hij is momenteel wat teleurgesteld in Renault over de prestaties van zijn auto. In dat geval komt Renault met een vervanger. Maar onze voorkeur gaat uit naar Ricciardo", aldus Van Dam.