Inspectie: situatie asielzoekers Ter Apel 'nog steeds schrijnend'

De situatie voor asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel is "nog steeds schrijnend". Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zitten mensen dicht op elkaar in een "koude, tochtige en vuile sporthal". Dat leidt tot risico's voor de volksgezondheid.

Zeker voor de meest kwetsbaren - zoals baby's, jonge kinderen, ouderen en zieke mensen - is de situatie "nijpend", aldus de IGJ. Ook worden de risico's vergroot doordat asielzoekers vaak verplaatst worden tussen crisisnoodopvanglocaties.

Inspectie maant kabinet en COA tot actie

De inspectie vindt dat VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) "al het nodige" moeten doen om de omstandigheden te verbeteren voor mensen in het aanmeldcentrum. Dat is noodzakelijk, schrijft de inspectie na vorige week het voorterrein, de sporthal en de nachtopvang in Ter Apel te hebben bezocht.

Ook keek de IGJ naar de locatie in Zoutkamp, waar vluchtelingen worden ondergebracht als ze nog niet aan de procedure in het aanmeldcentrum kunnen beginnen. Volgens de inspectie is deze noodopvang op adequaat niveau, maar kunnen in Ter Apel de omstandigheden een "negatieve invloed hebben op de mentale en fysieke gezondheid van mensen".

'COA doet wat het kan'