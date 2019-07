Zoek het uit! - Hoe worden bomen gescreend op de eikenprocessierups?

Dat vroeg Anita uit Assen zich af, en ze stuurde haar vraag in naar Zoek het uit!. Op de vraag van Anita is geen eensluidend antwoord te vinden. De bestrijding van de kriebelrups is namelijk per gemeente anders geregeld, en per gemeente vind je dus verschillen in hoe er te werk gegaan wordt bij de opsporing en verdelging.In de gemeentes Assen, Meppel, Hoogeveen, Noordenveld en Tynaarlo wordt er actief gecontroleerd op de eikenprocessierups. Dit gebeurt met name op locaties bij fiets-en wandelpaden, bij recreatiegebieden, speelplaatsen en sportvelden.De gemeente Coevorden deed dat ook aan het begin van het seizoen, tot vorig jaar. "Dit jaar was dat geen haalbare kaart. Wel hebben we bij bijvoorbeeld de Fietsvierdaagse en de optocht van het Zuidenveld vooraf de route gescreend", laat een woordvoerder van de gemeente weten.Bij iedere gemeente kunnen bewoners het zelf melden als ze een nest met eikenprocessierupsen hebben gevonden. Dit kan meestal via de gebruikelijke kanalen om de gemeente te bereiken: via de telefoon en mail, en soms ook via WhatsApp, Facebook of Twitter. Kijk op de website van je gemeente wat je kan doen om de locatie van een nest door te geven!Meer nieuws over de eikenprocessierups vind je in ons dossier over het kriebelbeestje.Heb je zelf ook een vraag? Stuur hem dan in naar Zoek het uit, dan kunnen wij gaan speuren naar het antwoord!