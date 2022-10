Reacties op wolvenbijeenkomst: 'Duidelijk angst in het gebied'

"Ik vond het indrukwekkend", zegt burgemeester Rikus Jager. "Door het stille protest buiten de deur, vond ik het nog indrukwekkender. Het was aangrijpend, en tegelijkertijd liet men duidelijk merken dat er angst is in het gebied."

Dat mensen af en toe boos werden tijdens de bijeenkomst, vindt Jager dan ook logisch. Voor hem maakte de avond andermaal duidelijk dat er veel zorgen zijn. "We zullen met elkaar moeten nadenken over wat is er aan de hand en dat zullen we duidelijk moeten maken in de hogere regionen in Den Haag, maar ook in Brussel."