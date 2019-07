Assenaar krijgt cel- en werkstraf voor aanval op willekeurige vrouwen

Assenaar hoort celstraf tegen zich eisen voor aanvallen van vrouwen

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een celstraf van veertien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het OM ging ervan uit dat de man drie vrouwen op straat had lastiggevallen. Van één aanval was te weinig bewijs dat de Assenaar de dader was. Van dat vergrijp werd hij daarom vrijgesproken.De rechter vond het wel bewezen dat hij in november 2017 in Assen een fietsende vrouw van haar fiets had getrokken en in het gezicht sloeg. De Assenaar ging er na dat incident vandoor. Een getuige zag dit gebeuren en gaf een goede omschrijving van de man door. Agenten zagen de Assenaar kort daarop in de buurt lopen. Hij voldeed aan de beschrijving.Daar bleef het niet bij, want in maart vorig jaar sloeg de man, wederom in Assen, een vrouw met een boksbeugel. Het slachtoffer liep voor hem, toen ze ineens op haar achterhoofd werd geslagen. De Assenaar werd kort daarop aangehouden en had een boksbeugel op zak. Tegenover de rechters bekende de man de mishandeling. Het was een misverstand, zei hij. Hij dacht dat hij een eerdere aanvaller sloeg.Op de boksbeugel zaten bloedresten van het slachtoffer en dna-sporen van de man. De rechter vond de poging zware mishandeling met de boksbeugel en mishandeling van de vrouw op de fiets bewezen. De man bekende eveneens de oplichting met de valse bank-app. Hij kocht via Marktplaats goederen en 'betaalde’ die met de valse app aan de deur.Hij moet zich bovendien in zijn proeftijd laten behandelen en moet de slachtoffers daarnaast in totaal 1500 euro betalen.