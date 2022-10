102.000 vleeskuikens afgemaakt om vogelgriep in Kiel-Windeweer

Op een pluimveebedrijf in Kiel-Windeweer, net over de grens bij Zuidlaarderveen, is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ruim 102.000 vleeskuikens op de locatie afgemaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vorige week maandag werd op een pluimveebedrijf in Nieuw-Weerdinge ook vogelgriep vastgesteld. Daar werden meer dan 200.000 vleeskuikens afgemaakt. Later die week brak het virus ook uit op bedrijven in Wildervank en Zuidwolde (Groningen).

Ergste epidemie ooit in Europa

In de 1-kilometerzone rond het besmette bedrijf in Nieuw-Weerdinge liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. De NVWA zal dat bedrijf screenen op vogelgriep.