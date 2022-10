Wat vind jij: Drents moet op alle basisscholen gegeven worden

Steeds minder jongeren spreken Drents, terwijl er wel interesse is voor de streektaal. Basisschoolleerlingen vinden het bijvoorbeeld leuk als er in het Drents wordt voorgelezen tijdens de Meertmoand Streektoalmaond. Dat vertelt Marga Heres van Kits Primair aan Dagblad van het Noorden

Dat is voor Kits Primair reden om met het Huus van de Toal in Beilen in gesprek te gaan over lespakketten voor basisscholen. Er zijn inmiddels drie lessen voor groep 3 samengesteld, om te beginnen.