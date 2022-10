Asser voetbalclubs dreigen ten onder te gaan aan hoge energieprijzen

In de brandbrief schrijven de clubs dat ze een paar maatregelen zouden kunnen nemen om financieel wat lucht te krijgen. "Zo kunnen we de verwarming uitdoen en sporters niet meer laten douchen na wedstrijden en trainingen", valt te lezen. Een andere optie is er dat er 's avonds geen trainingen en wedstrijden meer zijn, zodat de veldverlichting niet meer aan hoeft. "Voorts kunnen wij de contributies aanzienlijk verhogen met een energietoeslag."