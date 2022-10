Op 5 oktober beleefden ze hun grote doorbaak. Daarom: Beatlesdag op Radio Drenthe

Binnen de muren van RTV Drenthe is diskjockey Rene Steenbergen toch wel de grootste Beatlefan. "Als je geïnteresseerd bent in muziek dan is het onmogelijk op een dag niet tegen deze grootse band aan te lopen", zegt de dj enthousiast. "Ik heb ze niet live kunnen zien, daarvoor ben ik te jong, maar Sir Paul McCartney heb ik toch drie keer zien spelen."

Van Beatlesprullaria als asbakken, poppen, kaartspellen en sleutelhangers moet hij niets hebben, maar als het om muziek van The Beatles gaat dan is die te vinden in zijn verzameling. "Ik ben natuurlijk opgegroeid in de tijd van de elpees en die van The Beatles hadden af en toe prachtige hoezen, dat alleen was al reden ze aan te schaffen. Mijn favoriete album is Rubber Soul uit 1965, het mooiste nummer van The Beatles kan ik je niet noemen, dat is iedere dag weer een andere."