Code rood op het spoor en hitteplan op de weg vanwege hitte

Het houdt in dat ProRail deze week extra verkeersleiders en storingsploegen inzet om storingen snel op te lossen.Volgens ProRail kan bij temperaturen van boven de 25 graden een spoorstaaf wel 70 graden heet worden. Bij deze warmte zet staal uit, waardoor een stuk spoorrail van 30 meter wel een centimeter langer kan worden. Daardoor kunnen kronkels in het spoor ontstaan en treinen stilvallen, aldus ProRail.Bij het stilvallen van treinen kan de airco in de coupés uitvallen. Bij een storing deelt de spoorwegbeheerder onder reizigers in een gestrande trein flesjes water uit.Ook Rijkswaterstaat trekt het hitteprotocol uit de kast. Dat is vanaf 10 uur morgenvroeg van kracht. Dat houdt in dat automobilisten die met pech langs de snelweg staan direct worden geholpen. Er wordt dan een berger ingeschakeld die de gestrande automobilist naar een veilige locatie brengt, zoals een tankstation of parkeerplaats.Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers genoeg drinkwater mee te nemen, omdat door hitte de concentratie kan afnemen. Ook is het volgens de organisatie handig om een paraplu mee te nemen die als parasol kan dienen als bij pech op hulp moet worden gewacht.Weggebruikers moeten de komende tijd ook rekening houden met overlast door bermbranden als gevolg van droogte. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om hun sigarettenpeuken niet weg te gooien.De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat bovendien extra controles uitvoeren op vrachtwagens die vee vervoeren. Ook wanneer de dieren bij slachthuizen aankomen, wordt extra gecontroleerd op hun welzijn.Bij vrachtwagens die naar het buitenland gaan, werken de inspecteurs met een aangepast rooster, waarbij ook 's ochtends vroeg en 's avonds laat kan worden gecontroleerd. Chauffeurs kunnen dan rijden wanneer het nog relatief koel is.Als het warmer wordt dan 35 graden mogen er geen dieren meer worden vervoerd.