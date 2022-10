Verdachte zwembadmoord Marum mag proces op vrije voeten afwachten

Monique H. uit Hollandscheveld is eind augustus vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Dat laat haar advocaat Wilko ten Have desgevraagd weten. Haar voorlopige hechtenis is geschorst in verband met gezondheidsredenen. De 43-jarige vrouw zou te kampen hebben met depressieve klachten.

Monique H. wordt samen met haar broer Marcel H. uit Nieuw-Roden en moeder Coby van der L. uit Roden verdacht van het uitlokken van de moord op Jan Elzinga (40). Hij werd in de zomer van 2012 voor het zwembad in Marum doodgeschoten. De drie familieleden zijn in juli vorig jaar opgepakt. De rechtbank besliste drie maanden geleden nog dat de drie vast blijven zitten tot de inhoudelijke zitting in oktober. De rechtbank vond de zaak te ernstig om de drie voortijdig naar huis te sturen. Maar voor Monique H. is nu dus een uitzondering gemaakt.

De drie werden vorig jaar in juli opgepakt op basis van nieuw bewijs. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen ervan dat zij de moord hebben uitgelokt over mogelijk gemaakt. Hiervoor werd volgens het OM een wapen gekocht via Johan L. uit Kampen, die toen ook werd opgepakt. De man zit inmiddels niet meer in voorarrest.

Het wapen zou zijn gebruikt door Pascal E. uit Zwolle, die kort na de moord werd opgepakt. Hij bekende dat hij had geschoten. Dit deed hij in opdracht van Willem P. uit Kampen. Beiden kregen celstraffen van 15 en 20 jaar opgelegd.

Toenmalige vriendin en familie de opdrachtgevers

Willem P. hield destijds zijn mond stijf dicht. Pascal E. verklaarde al snel dat Monique H., haar broer en moeder achter de moord zouden zitten. H. was de toenmalige vriendin van Elzinga. Zij zou herhaaldelijk door Elzinga mishandeld zijn. De drie zouden de uiteindelijke opdrachtgevers zijn van de moord en hiervoor 30.000 euro hebben neergeteld.

Hierop pakte de politie broer en zus H. op als verdachten, maar beiden kwamen vanwege gebrek aan bewijs weer op vrije voeten en waren verdachte af. Dit veranderde vorig jaar in juli. Er zou nieuw bewijs binnen zijn gekomen. Sindsdien zit het drietal vast op verdenking van het uitlokken van de moord.

De aanhouding van vorig jaar had te maken met een deal die het OM had gemaakt met een van de veroordeelden: Willem P. uit Kampen. De man zweeg jarenlang, maar wilde in 2017 wel praten over de rol die de familie volgens hem had in de moord op Jan Elzinga. In ruil voor strafkorting overhandigde hij bewijsmateriaal. Hij overlegde onder meer sms-verkeer dat hij vanuit de gevangenis had met Marcel H.

Rechtszaak