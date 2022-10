Gemeente gaat stankoverlast op Markt in Assen onderzoeken

De gemeente Assen gaat de stankoverlast op de Markt in Assen onderzoeken. Aanleiding zijn klachten van ondernemers over een putlucht en vragen daarover aan het college van raadslid Luc Rengers van Assen Centraal.

Het collega van B en W stelt in een antwoord op die vragen dat de overlast 'zo spoedig mogelijk moet worden verholpen'. De gemeente Assen weet niet wat de oorzaak is van de stank en start daarom een onderzoek.

Een van de klagende horecaondernemers is Geert te Velde van Autentieq. Volgens hem is de lucht op de terrassen rond de Markt bij vlagen 'niet te harden', waardoor gasten een andere plek op het terras zoeken of zelfs vertrekken. Te Velde is blij dat er nu schot in de zaak zit. "Het probleem speelt al jaren, dus we zijn enorm blij dat er eindelijk wat aan gedaan wordt."