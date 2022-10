Verwoestende brand raakt kippenboer Assen vol in het hart: 'Alles komt weer boven'

De brand in Orvelte is destijds volgens Jansen ontstaan in de meterkast, maar de pluimveehouder heeft op dit moment nog geen idee hoe de brand in Graswijk heeft kunnen ontstaan. "We hebben zonnepanelen en andere elektrische installaties, maar die zijn allemaal keurig gecertificeerd. Je weet het gewoon niet."

De schade aan zijn bedrijf is in ieder geval aanzienlijk, nu twee derde van zijn kippen niet meer leeft. De komende tijd gaat de kippenboer zich bezinnen over hoe zijn boerderij er weer bovenop komt. "De hele stal is weg. Dus we moeten zien of we dat weer in de benen kunnen krijgen."