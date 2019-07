Hitte op komst: streep door Brinkloop Diever

Aan het hardloopevenement, dat elke dinsdag in juli en augustus in en om Diever wordt gehouden, zouden volgens stichtingsvoorzitter Jan Winters zo'n 125 tot 150 hardlopers meedoen."We zijn met het bestuur bij elkaar gekomen en hebben unaniem besloten dat het niet verantwoord is om het door te laten gaan. We hebben er geen vaste protocollen voor, maar als het warmer dan 30 graden dreigt te worden, maken we het wel altijd bespreekbaar. En we vonden het verstandig om deze editie af te blazen", legt Winters uit.Niet alleen morgenavond, ook volgende week dinsdagavond (28 juli) ziet het ernaar uit dat het een warme dag gaat worden. Of de Brinkloop dan wel kan doorgaan, is nog niet bekend.