Vernieuwd entreegebied Wildlands heet voortaan Mondialaplein

Extra omzet per jaar

Naast een aangenamere binnenkomst voor bezoekers, wordt ook financieel wat verwacht van de nieuwe entree. Gedeputeerde Henk Brink, die namens de provincie 625.000 euro subsidie aan de verbouwing toezegde, verwacht dat het plein 160.000 per jaar extra omzet gaat opleveren.

Een investering moet uiteraard ook iets opleveren, legt Van Engelen uit. "Er is meer horeca aan het plein toegevoegd. Het is fijn voor Henk Brink om te weten dat het ijsverkooppunt al een kwart meer oplevert dan de oude kiosk. Dus dat bedrag halen we er wel uit."

De provincie is niet de enige partij die een duit in het zakje doet. De gemeente Emmen droeg ook zo'n twee ton bij en ook Unilever leverde een bijdrage. De rest van de kosten wordt gedekt via het Wildlands Natuur en Educatiefonds. Hoe groot de totale investering is geweest, wil de directeur niet zeggen.

Half miljoen mensen

Door corona kon Wildlands niet hetzelfde aantal bezoekers verwelkomen als in de jaren voordat het virus toesloeg. In 2019 trok het park nog 930.000 bezoekers. In de twee daaropvolgende jaren passeerden ongeveer een half miljoen mensen de kassa.

Voor 2022 kan de directeur nog geen bezoekerscijfers noemen. "We hebben nog drie maanden te gaan, maar liggen op begrotingskoers. Het gaat goed." Of en in welke mate het nieuwe plein voor extra bezoekers gaat zorgen, kan hij ook niet zeggen. "Daar durf ik geen gok aan te wagen."

Zwarte cijfers