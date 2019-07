Big data moet Midden-Drenthe zorgkosten doen besparen

Big data is de overkoepelende term voor wat wordt verstaan onder het verzamelen en analyseren van een grote berg gegevens. In dit geval gaat het om de gegevens van zorgaanbieders, de gemeente zelf en die van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens wethouder Dennis Bouwman is big data een hype. De verbanden die je erin kunt vinden, kunnen namelijk geld besparen.Bouwman: "Midden-Drenthe komt op de jeugdzorg tekort, maar het overschot op de WMO-uitgaven compenseert dat. Maar het wordt voor ons over een aantal jaren ook nijpend. Dus moeten we beter voorbereid zijn op de toekomst en zogenoemde data-gedreven zorg helpt daarbij. Daarbij hebben we beter inzichtelijk hoe het geld wordt uitgegeven"De gemeente wil meer doen met de informatie die ze al krijgt van zorgaanbieders. Bouwman: "Van jeugdzorgcliënten weten we hoeveel uren zorg ze krijgen en voor welk bedrag. Als je dat combineert met de uitgaven van andere zorgaanbieders kun je voordeel behalen.""Samen met de Noord-Drentse gemeenten hebben we 330 organisaties gecontracteerd, waarvan ongeveer honderd daadwerkelijk zorg aanbieden. Als we de gegevens van alle cliënten daarvan hebben, dan hebben we een enorme hoeveelheid informatie. En de truc is dan daar zo mee om te gaan dat we beter weten hoe we in de toekomst de zorg moeten inrichten."Data-gedreven zorg doet hier en daar ook de wenkbrauwen fronsen. Dat heeft te maken met privacy, want als de gemeente de gegevens van zorgaanbieders combineert met die van scholen en vervoerders achterhaalt ze mogelijk erg veel persoonlijke info. Maar volgens Bouwman 'hebben gemeenten de privacy van inwoners juist hoog in het vaandel en is die ook wettelijk goed beschermd'.Voor het verwerken van alle gegevens is volgens Bouwman geen extra personeel nodig. "We hebben al medewerkers die dit soort data verzamelen en door de gegevens met andere ICT-toepassingen te verwerken, kunnen we dat slimmer doen. Gelukkig hoeven we daarvoor het gemeenteapparaat niet uit te breiden, maar het zal wel leiden tot een andere manier van werken."De gemeente is inmiddels in gesprek met zorginstanties, zoals Welzijn Midden-Drenthe, om een plan van aanpak op te zetten.