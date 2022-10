Emmer wijken zitten te springen om nieuwe wijkcentra

De Emmer wijken Rietlanden en Emmerhout zien graag dat er snel werk wordt gemaakt van een wijkcentrum. Beide wijkbesturen hebben hiervoor bij de gemeente aangeklopt. In het geval van Emmerhout zou hier een speciaal onderzoeksteam voor op poten worden gezet. De eerste gesprekken zijn geweest, maar de beoogde werkgroep heeft nog geen vorm, aldus wijkvoorzitter Wytse Bouma.

Inmiddels is de wijkvereniging in de pen geklommen en is de gemeente verzocht actie te ondernemen. "We doen het nu al vijftien jaar zonder, maar dat is eigenlijk onwaardig voor deze wijk", vindt Bouma.

De Emmer wijk, met iets meer iets meer dan zevenduizend inwoners, beschikte tot 2007 over een onderkomen in het winkelcentrum: 't Bintholt. Dat pand ging tegen de vlakte en in de nieuwbouw was geen plek voor de vereniging. Deze is vervolgens verhuisd naar De Tussenstee. "Dit was voor ons bijna een symbolische plek, aangezien we het een tussenoplossing vinden", zegt de voorzitter. Ook dit gebouw verouderde flink en is in 2020 gesloopt.

Schepershof

"We missen al vijftien jaar een plek waar meerdere activiteiten en groepen samen kunnen komen", stelt Bouma. Een groot deel van de wijkactiviteiten vindt plaats in kerkgebouw De Schepershof. Een aantal verenigingen, waaronder het wijkbestuur, huren daar ruimtes van de Protestantse Gemeente Emmen. "Dat is verre van ideaal. Het is te klein. Niet alles kan er in."