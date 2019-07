Inwoners Gieten verdienen geld met oude straatversiering

Omdat ze voorgaande jaren regelmatig naar de stort moesten, werd geopperd om alle versieringen nu eens op marktplaats te zetten. "Dinsdag hebben we alles online gezet, dezelfde dag kregen we al reacties en mooie biedingen." Vertelt buurtbewoner Johnny Drenthe."Vorige keer lukte het niet om alles aan het einde online te zetten, maar nu hebben we foto's gebruikt terwijl alles mooi tentoongesteld stond. Dat heeft gewerkt! Dinsdagavond komt een andere buurt alles ophalen voor 350 euro, die gaan het gebruiken voor hun feest in augustus."Elke vijf jaar houdt de buurt een feest, met dit jaar als thema 'Grieken en Romeinen'. "Het is elke keer weer een hele onderneming om alles voor elkaar te krijgen", zegt Drenthe. "Overal in de straat hebben we zuilen neergezet en er is zelfs een Romeins dorp nagemaakt bij een kleine speeltuin.Elk jaar is het weer een investering, dit jaar was er een budget van ongeveer 2500 euro beschikbaar. "Het kost vooral veel tijd, de enige kosten posten zijn de materialen. En zelfs die krijgen we goedkoper omdat bijna iedereen wel iemand kent waar het goedkoop te halen valt.""Die gaat netjes de pot in! Hebben we gelijk een start voor het volgende feestje dat over vijf jaar plaats vindt."