Roemruchte Old Smuggler in Valthermond wordt gesloopt: ‘Hier gingen we vroeger achter de vrouwen aan’

Sinds 2017 is het bekende pand aan het Zuiderdiep in eigendom van de familie Greven. Ze verkochten enige tijd pizza’s, maar werkten intussen aan een groter plan. “Het pand weer opknappen is helaas geen optie, we moeten het slopen en dan gaan we het zo veel mogelijk in oude stijl weer opbouwen”, vertelt Jeffrey Greven.Zijn opa Albert Greven geeft graag nog even een korte rondleiding door het inmiddels vrijwel gestripte pand. “Hier zat vroeger de bar”, gebaart hij. “En daar achter in de zaal was ook een bar. En daar stonden de draaitafels. Het meubel staat er nog.” Greven weet van de roemruchte discotijd niet zo veel meer af. “Ik was toen al getrouwd en mocht niet meer op stap”, lacht hij.Daarvoor was het wel anders. “Van hieruit gingen we vroeger achter de vrouwen aan. Dit was de centrale plek in Valthermond. Op het veld achter het gebouw was de kermis, hier binnen waren feesten en partijen, maar ook begrafenissen. Er hebben heel wat lijkkisten op het toneel gestaan.”De broers Jeffrey, Rodney en Wesley Greven willen samen met vader Harm en opa Albert gezamenlijk de locatie weer tot leven wekken. In dit oostelijk deel van het langgerekte Valthermond is door de jaren heen veel verdwenen. De provincie heeft geld beschikbaar gesteld om verpaupering tegen te gaan en ondersteunt het nieuwbouwplan van de familie Greven met 225.000 euro.“We willen drie appartementen bouwen en een bruin café, waarin we ook kleinere streekgerechten gaan serveren. Buiten komt een mooi terras en we willen graag een vlonder, zodat mensen aan het kanaal kunnen zitten”, legt Jeffrey Greven uit.De ultieme wens is dat het kanaal ook nog eens een opknapbeurt krijgt en er bijvoorbeeld een kanoroute kan komen. “We zien hier zeker mogelijkheden voor toerisme”, zegt Harm Greven. In de zomer van volgend jaar moet de nieuwe Old Smuggler er staan.Op zaterdag 28 september wordt in het Brughuus in Valthermond een reünie georganiseerd voor oud-bezoekers en oud-medewerkers van The Old Smuggler Inn. De reünie is een initiatief van Gert Woering, die in de jaren ’80 diskjockey was in de discotheek in Valthermond. “Ik heb er gewerkt van 1978 tot 1984 ongeveer. Helaas is er van die tijd maar weinig bewaard gebleven.”De disco was volgens Woering een begrip. "Iedere Mondker had vroeger wel iets met Old Smuggler. Voor sommigen een groot deel van hun leven. Door The Old Smuggler Inn reed ik op 19-jarige leeftijd al in een dikke Mercedes naar school, want we verdienden heel erg goed daar als DJ’s.”