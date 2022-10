Eis: 7 en 4 jaar cel tegen broers en vriend voor drugslab Dalen

Tegen drie mannen uit Zwijndrecht, Hendrik-Ido Ambacht en Hoek van Holland zijn celstraffen geëist van zeven en vier jaar omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de productie van synthetische drugs in een drugslab bij Dalen.

De politie deed op 12 september vorig jaar een inval na onder meer een melding van de buurman die zag dat er werd gesleept met vaten. Ook zag hij dat busjes af- en aanreden naar de boerderij in Dalen. Een 33-jarige verdachte werd ter plekke aangehouden. Twee anderen (broers van 38 en 32 jaar) werden even later in een naar chemicaliën stinkende Jaguar bij Staphorst door de politie aan de kant van de snelweg gezet. Chemicaliën zijn nodig voor het maken van synthetische drugs.

Bewijzen tegen broers en boezemvriend

De broers en de derde verdachte zijn boezemvrienden. Ze hebben zelf verklaard dat ze in het drugslab niet meer deden dan wat hand- en spandiensten. Bewaken en schoonmaken, zeiden ze.

Niettemin zit de oudste broer inmiddels een jaar vast. Hij toonde zich tegenover de rechter gefrustreerd over de gang van zaken: "Ik weet niet wat ik hier kom doen." Hij stelde dat hij naar Dalen ging om zijn broer op te halen en dat hij niet betrokken was bij het lab. Toch ziet het Openbaar Ministerie (OM) hem als de belangrijkste verdachte die zijn jongere broer en hun vriend zou hebben aangestuurd.

Het OM stelt dat er veel aanwijzingen zijn dat de drie tot over hun oren in de productie van drugs zaten. Het OM leidt dat onder meer af uit locatiegegevens van mobiele telefoons die aan de verdachten worden gelinkt, uit chatgesprekken en aantekeningen op telefoons over de bereiding van synthetische drugs.

'Ik krijg hier zweethanden van'

De jongste broer en zijn kameraad geven ronduit toe dat zij hand- en spandiensten hebben verricht in het lab. Maar geconfronteerd met een afgeluisterd gesprek tussen de twee, waarin ze hun procestactiek bespreken, ontkent de jongste broer in alle toonaarden dit gesprek gevoerd te hebben: "Ik krijg hier zweethanden van." Hij vervolgde: "We zijn gewoon aan het werk gezet door de achterbuurman van mijn broer. We moesten schoonmaken. De andere mannen gingen 's avonds weg en wij moesten blijven."

Verder zijn de verdachten vaag over wie er nog meer betrokken zijn bij het drugslab. "Ik heb net drie dagen een kleine. Ik wil geen molotovcocktail door het raam", zei de jongste broer.

De officier van justitie is ervan overtuigd dat de mannen meer deden dan alleen maar bewaken en schoonmaken. Ze eist zeven jaar cel tegen de oudste broer die ze ziet als de organisator van het lab. De jongste broer en de vriend hoorden vier jaar eisen. Hen ziet ze als belangrijke uitvoerders.