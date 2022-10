Hoogeveense ouderen uit isolement getrokken: 'Ik ben ontvoerd, maar het bevalt goed'

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. In de Week tegen Eenzaamheid probeert Stichting Welzijnswerk Hoogeveen daar wat aan te doen. Ze halen alles uit de kast om de ouderen uit de buurt uit hun isolement te trekken. En Hoogevener Henk Blokhuis is daar maar wat blij mee.

Sinds zijn vrouw vijf jaar geleden overleed is het aardig stil in huis bij Henk. "Ik ben soms wel eens eenzaam. Dat ligt ook wel eens aan het weer. Dan is het triest weer en dan voel je je ook een beetje triest. Dan zou je wel een gesprek willen voeren, maar de familie om mijn heen is helemaal weggevallen."

De 86-jarige Henk kijkt de hele week uit naar de dinsdagochtend. Dan stapt hij in de auto en gaat hij naar Buurtpunt d'Olde Bieb in de Hoogeveense wijk Wolfsbos. Daar gaat hij samen met een groep andere ouderen onder meer koffiedrinken en spelletjes doen. Bij binnenkomst wordt hij van alle kanten begroet. "Het geeft een goed gevoel. Een beetje als thuiskomen", zegt hij lachend.

'Ik kom je halen'

Het kostte wat overredingskracht om Henk naar het Buurtpunt te krijgen. "Ze hebben me thuis bezocht van Stichting Welzijnswerk", zegt Henk. "Ik had er niet zoveel zin in. Maar toen zei ze: ik kom je halen de volgende keer. Ik ben een beetje ontvoerd, maar het bevalt hartstikke goed."

Het is soms moeilijk om toe te geven dat je eenzaam bent. Dat snapt ook eenzaamheidsspecialist Riette Leffers. "Dat is wel een dingetje. Maar erover praten is het allerbelangrijkste. Want niemand hoeft zich ervoor te schamen dat je eenzaam bent. Iedereen heeft wel eens last van eenzame gevoelens." Volgens Leffers is bijvoorbeeld in gemeente De Wolden 8,8 procent van de bevolking eenzaam. Dat is niet alleen mentaal ongezond, maar ook fysiek: mensen die zich eenzaam voelen krijgen sneller hart- en vaatziekten en bijvoorbeeld dementie.

Niet alleen ouderen

Leffers heeft een cursus opgezet voor iedereen die zich langere tijd eenzaam voelt. Dat eenzaamheid alleen onder ouderen een probleem zou zijn is volgens haar een misverstand. "Eenzaamheid ontstaat na een verandering in de normale dagstructuur. Dat kan zijn als een student op kamers gaat of als iemand zijn partner verliest. Maar ook bijvoorbeeld bij iemand die net bevallen is en wiens leven daardoor is veranderd."

Voor mensen die last hebben van eenzame gevoelens heeft ze een advies: "Praat met je huisarts of een andere zorgmedewerker. Dan kunnen ze mij inlichten. Er is zeker wat aan te doen."