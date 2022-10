The Daily Mile moet kinderen in Peize helpen meer te bewegen

Kinderen moeten meer bewegen, maar hoe maak je dat leuk en makkelijk? In Peize gaat Peize in Beweging dat samen met de basisscholen proberen met The Daily Mile. Een initiatief om kinderen elke dag een mijl, dat willen zeggen 1,6 kilometer, te laten wandelen of rennen.

In Peize is The Daily Mile een unieke, vaste route die deels door het bos loopt. De looproute is gemarkeerd, zodat mensen weten waar ze langs moeten. Iedereen mag van het pad gebruikmaken. De route start bij de scholen en loopt langs de velden van voetbalvereniging Peize.

Ontwikkeld met basisscholen

Peize in Beweging heeft de routes samen met de twee basisscholen ontwikkeld. "Zo is er ook een lesprogramma, waarbij de leerlingen opdrachten en spelletjes kunnen doen met de leraren. Zoals de kringgesprekken voeren tijdens het wandelen. We hopen dat op deze manier de scholen de route oppakken en daardoor meer gaan bewegen", vertelt Laurens Bloem van Peize in Beweging.

Bloem hoopt met dit initiatief dat hij meer mensen op de been krijgt. "Nu hebben we en een beweegpark en deze route. Ik hoop dat we hierdoor nog meer mensen uit de gemeente gaan bewegen."

'Als je maar beweegt'

Erben Wennemars is ambassadeur van The Daily Mile en opende de nieuwe route. "The Daily Mile is een laagdrempelig initiatief. Een mijl is een afstand die iedereen wel kan lopen of rennen. Ook voor kinderen die een bewegingsachterstand hebben is de mijl overbrugbaar. Het maakt niet uit hoe, als je maar beweegt."

Wennemars vindt het belangrijk dat kinderen het belang van gezond leven meekrijgen op school. "Ooit vertelde mij iemand: obesitas is een normaal gevolg van een abnormale omgeving waarin wij leven. En daarom moeten wij de jeugd meegeven hoe ze goed moeten eten en daarbij hoort bewegen. Gezondheid moet erbij horen op school."