Nieuwe LOFAR kan hele jaar door naar de sterren kijken

Verhitting

Maar meer dataverwerking betekent meer warmte. "Op hele warme dagen kan dat problemen veroorzaken", legt Boudewijn Hut van ASTRON uit. "Bij het 'oude LOFAR' moest het systeem uitgezet worden. Dan heb je helemaal niks, ook geen wetenschap. We hebben in de kabinetten geen ruimte voor airconditioning dus we moeten iets slims doen om die warmte weg te krijgen. Wat we in Dwingeloo hebben geleerd is hoe we met een nieuw thermisch ontwerp ook op die hele warme dagen aan kunnen blijven. "

Het nieuwe systeem slaagde voor de test en kan nu dus worden verplaatst naar Exloo. Daar hangt wel een risico aan vast. "Dat oude testveld was super dicht bij ons lab, dus we konden snel iets veranderen als dat nodig was", zegt Ruiter. "Plus we konden daar heel makkelijk naar de hele keten - van de antenne tot in het einde van de supercomputer - kijken."

Aan de andere kant was testen in Dwingeloo niet langer mogelijk. De grote monumentale telescoop stond in de weg. Ruiter: "Door de reflecties van de metalen delen hebben we daar last van." De radiostilte en de beschikbare ruimte rondom LOFAR zijn nodig, dus wordt het instrument verplaatst.

Levertijden