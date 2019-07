Klazienaveen vreest escalatie vanwege vermeende drugshandel

De erkende overlegpartner (EOP) in Klazienaveen maakt zich grote zorgen over de veiligheid in en rond de Voeghoutenstraat in die plaats. Er is volgens de EOP sprake van een gespannen situatie. Dat heeft te maken met vermeende drugshandel vanuit een woning.

Woordvoerder Jan Gerfen van de EOP zit behoorlijk met de kwestie in zijn maag. “We hebben vanmiddag zelfs een bijeenkomst gehouden, zodat buurtbewoners hun hart konden luchten. Een aantal mensen zit er behoorlijk doorheen. We zijn ook bang dat de situatie escaleert.”Een woordvoerder van de gemeente Emmen bevestigt dat in een pand in de Voeghoutenstraat drugs is gevonden en dat de gemeente vervolgens de bewoonster drie maanden uit haar woning wil zetten.Dat besluit is door de bewoonster aangevochten bij de rechtbank. Die heeft bepaald dat de vrouw voorlopig in de woning mag blijven wonen, in elk geval tot de inhoudelijke behandeling van de kwestie.Volgens woordvoerder Gerfen van de EOP zorgt deze voorlopige stand van zaken voor nog meer frustratie en boosheid in Klazienaveen. “De hoop was er op gevestigd dat het weer rustig zou worden als de vrouw uit de woning zou zijn. Maar nu is de bewoonster kwaad op de buurt. Ze heeft al een auto bekrast en banden lek gestoken.”Het is onduidelijk wanneer de rechtbank zich buigt over de mogelijke uithuiszetting van de inwoonster van Klazienaveen.