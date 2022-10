Nieuw wolvenplan laat op zich wachten

Dat is niet gelukt omdat de ontwikkeling van de wolf in het land te snel gaat, aldus BIJ12, de organisatie die de provincies ondersteunt bij wolvenzaken.

Verder zijn er deze zomer ook minstens tien zwerfwolven gezien in het land. Zwerfwolven hebben zich nog niet gevestigd, maar zijn nog op zoek naar een eigen territorium. Dit hoeft niet per se in Nederland te zijn.

Experts denken dat de basis van het nieuwe plan zal zijn dat Nederland moet leren leven met de wolf in de natuur. Desondanks bleek maandag op een bijeenkomst in Diever nog dat veel mensen angstig zijn voor loslopende wolven. Met name veehouders hopen op mogelijk nieuwe afspraken over het beheer van wolven.