Noodfonds voor energiebesparing bij huishoudens, bedrijven en dorpshuizen

Stelpstra: "We hebben net een isolatieregeling voor huishoudens tot 130 procent van het minimumloon met een koopwoning opgestart. Geen subsidie maar gelijk een isolatiebedrijf op de stoep. De provincie heeft zes Drentse bedrijven in de arm genomen om aan de slag te gaan met spouwmuur- en vloerisolatie in de huizen van de aanvragers tot een bedrag van 2500. Deze isolatiemaatregelen worden meteen uitgevoerd, in plaats van een subsidietraject dat wordt opgestart. Maar die regeling is nog amper in de publiciteit en de vraag is al hoog. Uit de 5 miljoen van het noodfonds kunnen we meer huishoudens helpen."