Borger-Odoorn investeert miljoenen in 'onzekere tijden'

Voor het bestuursprogramma 2022-2026 trekt het college volgend jaar 290.000 euro uit. De vijf thema's zijn gekozen naar aanleiding van gesprekken met inwoners, die het college de afgelopen periode heeft gevoerd.

Plan om energiearmoede te bestrijden

In die gesprekken kwamen vaak zorgen over de huidige energieprijzen voorbij. De gemeente wil daarom inzetten op het drukken van de kosten, los van het feit dat de landelijke overheid en de provincie met steun komen. "We komen ook met een plan bij de gemeenteraad over energiearmoede. Maar los daarvan gaan we ook vol inzetten op communicatie en het verbeteren daarvan naar de inwoners", legt Jansen uit.

"We merken dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van wat er allemaal mogelijk is. Ook willen we kijken hoe we mensen en verenigingen die tussen wal en schip vallen kunnen ondersteunen of compenseren. Ook komt er een plan voor het midden- en kleinbedrijf (mkb)."

Van het gas

Op langere termijn moeten er ook maatregelen komen, vertelt Hartsuiker. "In 2050 moeten we van het aardgas af, dat geldt ook voor Borger-Odoorn. Dat is een ontzettend lastige puzzel, maar die hebben we wel met elkaar te leggen. We willen deze bestuursperiode met zes wijken uitvoeringsplannen maken hoe ze van het aardgas af kunnen. Er liggen nog geen wijken of oplossingen vast, dat ligt helemaal open."

Daarnaast wil het college inzetten op woningbouw. Gemiddeld moeten er vijftig woningen per jaar bij komen, verspreid over de verschillende dorpen.

'Coronapiek in jeugdhulp'

Ook wordt er meer ingezet op het ondersteunen van de jeugd. "We zagen in de jeugdhulp een coronapiek. Het is nog maar de vraag of er een daling komt. Daarnaast speelt er nu financiële stress bij huishoudens. Daar waar we hoopten dat het zou opkrabbelen, zien we een andere ontwikkeling", zegt Huijing-Van Tongeren.

De gemeente Borger-Odoorn wil zich verdiepen in het zogeheten IJslands preventiemodel, waarbij de gemeente samen met onder meer scholen en sportverenigingen werken aan gezonde en gelukkige jongeren.