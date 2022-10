Djammen: Just Us, 'gewoon' twee dames die country maken

"Waarom country?", zegt Marjan. "Weetje, een lied in de country vertelt een verhaal en ik denk dat wij dat beide heel mooi vinden." Volgens de dames zit er vaker een boodschap in countrymuziek dan in sommige populaire top 40-nummers. Het verhaal staat volgens hen vaak wat op een prominentere plek dan bij bepaalde andere muziekstromingen. "Wat ik wel eens hoor van mensen is dat de muziek heel simpel in elkaar zit. Soms maar met een paar akkoorden", vult Lysanne aan. Met die paar akkoorden en simpele melodieën slagen de country-artiesten er toch in om een heel verhaal te vertellen. "Dat vind ik er zelf wel heel mooi aan."

Naast een aantal bekende countrycovers die de dames met overtuiging brengen, wordt er ook druk gewerkt aan eigen muziek. Een van de nummers die Just Us tijdens de Neo Sessies speelden heet Little House On The Prairie. Zelf geschreven. "Het is eigenlijk bij Marjan haar moeder vandaan gekomen", vertelt Lysanne. Het is een ode aan de gelijknamige tv-serie, waarin een gezin aan bod komt dat zichzelf moet redden op een klein erf te midden van de uitgestrekte vlaktes van de Verenigde Staten. Door elkaar te helpen redden ze het en dat is precies wat er op dit moment minder gebeurt. "Tegenwoordig is dat iets, tenminste wat mij dan wel opvalt, wat ik een beetje mis", legt Lysanne uit. Terug naar vervlogen tijden, zonder sociale media, telefoons of computers.