Voedselbank Westerveld blijft in pand Reestmond in Havelte

Een brief van de voedselbank gericht aan de gemeente, heeft bij Reestmond voor de nodige vraagtekens gezorgd. In die brief vraagt de voedselbank om medewerking van de gemeente bij het zoeken naar een nieuw onderkomen, omdat Reestmond van het gebouw afwil.Daar is dus geen sprake van. Zo heeft Reestmond de voedselbank laten weten. Volgens coördinator Alien Jalvingh van Voedselbank Westerveld is er kennelijk sprake van een misverstand. "Reestmond heeft altijd tegen ons gezegd dat ons contract eindig is, maar dat kan nog wel even duren."Jalvingh hoorde intern bij Reestmond dat ze uit het pand zouden moeten, omdat het wordt verkocht. "We hebben zelf de nodige aanpassingen gedaan. Het moet aan eisen voldoen, zoals gladde vloeren. Het zou jammer zijn als we weg moeten."Jalvingh zegt wel aanbiedingen te hebben gehad voor locaties voor de voedselbank in Westerveld. Daar wordt nog naar gekeken.Maar wat de coördinator betreft blijft de voedselbank waar het is. "Ik wil hier zo lang mogelijk blijven zitten. Dit pand is goedgekeurd. We zijn te vinden en je kan er met de bus komen. Het enige nadeel is dat we niet midden in de gemeente zitten. Misschien is dat iets voor de volgende keer."Reestmond en Voedselbank Westerveld hebben de afspraak dat, als Reestmond alsnog van plan is om het pand in Havelte te verkopen, ze dat minstens een jaar van tevoren horen. "En daar kan ik wel mee leven."