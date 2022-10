De Wolden staat er financieel goed voor, maar voorziet onzekere toekomst

Financieel gaat het goed met gemeente De Wolden. De komende jaren hoeft de gemeente zich nog geen zorgen te maken over de boekhouding. Tot en met 2025 is er zelfs ruimte om elk jaar vier miljoen euro te investeren, maar die sterke positie zal waarschijnlijk een keerpunt kennen in de jaren erna.

Dat blijkt uit de begroting die De Wolden presenteert. De gemeente staat er sterk voor, omdat ze op dit moment veel geld krijgt van het Rijk. Bijvoorbeeld om verschillende crises op te vangen. Die inkomsten blijven doorlopen tot 2025. Het jaar erna wordt ook wel het 'ravijnjaar' genoemd. De bedragen gaan vanaf dat moment flink teruglopen.

'Ieder huishouden merkt de gevolgen'

Net zoals in elke andere gemeente krijgt De Wolden met verschillende problemen te maken. De stijgende kosten voor energie voor woningen, bedrijfspanden, gemeentelijke gebouwen en ons maatschappelijk vastgoed zoals sportkantines en dorpshuizen, drukken fors op de beschikbare budgetten. "Ieder huishouden merkt de gevolgen. Leven zoals we de afgelopen decennia hebben gedaan, zal niet meer lukken", is te lezen in de begroting.

De Wolden kampt met de prijsstijging van grondstoffen, energie en water, en een toename in de komst van vluchtelingen. Ook is er te weinig personeel om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. "Omdat we landelijk en regionaal te maken hebben met een heel krappe arbeidsmarkt, kan het voorkomen dat we daarom sommige acties niet volgens planning kunnen uitvoeren. Simpelweg omdat er geen mensen beschikbaar zijn om dat te doen."

Woningbouw

Aangezien de energieprijzen sterk stijgen is er in de begroting een bedrag van 800.000 euro extra toegevoegd aan het jaar 2023. In de drie jaren erna wordt dat nog eens met vier ton verhoogd. Woningbouw speelt een grote rol in de plannen van de gemeente. De Wolden wil graag een versnellingsteam in het leven roepen om woningbouwprojecten sneller groen licht te geven. Dat doet ze in navolging van Hoogeveen, dat een soortgelijk team heeft.