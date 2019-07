Dylan Groenewegen komt opnieuw naar de Gouden Pijl

Groenewegen, onderdeel van het zo succesvolle Jumbo-Visma in de Tour de France, won zelf dit jaar tot nu toe één etappe.Ploeggenoot Bert-Jan Lindeman uit Assen, niet aanwezig in de Tour, zal ook starten in Emmen, net als schaatser en oud-Emmenaar Kjeld Nuis. Ook hij maakt deel uit van team Jumbo-Visma.In totaal heeft de organisatie vanavond vijf namen bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst voor sponsoren bij Wildlands in Emmen. Naast Groenewegen, Lindeman en Nuis doen ook Elmar Reinders uit Emmen en Lars Boom mee. De twee zijn ploeggenoten van elkaar bij Roompot-Charles. Vorig jaar won Tom Dumoulin, maar de wielrenner van Team Sunweb kampt nog steeds met knieklachten, dus het is maar zeer de vraag of hij dit jaar naar Emmen komt. De nummer twee van vorig jaar, Niki Terpstra, kwam hard ten val in de Tour van dit jaar. De Noord-Hollander in Franse dienst is zeer waarschijnlijk ook afwezig.De Gouden Pijl in Emmen is volgende week zondag, 4 augustus. De komende tijd hoopt de organisatie nog meer namen bekend te kunnen maken.