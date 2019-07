Coevorder huisartsen doen beroep op 14.000 patiënten

De bekkenbodem bevindt zich tussen de navel en het geslachtsdeel en is volgens artsen een ondergeschoven kindje. Bij erectieproblemen, pijn tijdens vrijen of urineverlies wordt niet snel naar een dokter gestapt. Met dit onderzoek wil de projectgroep de problematiek in kaart brengen.“Ik denk dat er toch nog veel taboe heerst, ook al zeggen we dat we tegenwoordig heel open zijn, ik merk dat het voor veel mensen alsnog een enorme drempel is om zorg te vragen bij dit soort klachten”, legt Marco Blanker uit, projectleider van het onderzoek. De Zwolse huisarts mocht onder andere Maarten van der Weijden begeleiden tijdens de beruchte zwemelfstedentochten.De oproep om mee te werken werd in Dalen en Coevorden via huisartsen verspreid. Op dit moment hebben een kleine 1700 personen ouder dan 16 jaar aangegeven de vragenlijst te willen invullen. Volgens Blanker is er bewust gekozen voor de zuidoostelijke gemeente in Drenthe: “De populatie is vergelijkbaar met het gemiddelde van Nederland en daarnaast waren alle huisartsen bereid om mee te werken.”Met de resultaten, die in het voorjaar van 2020 gepresenteerd worden, hopen de artsen meer te weten te komen over de bekkenbodem. Op die manier kunnen huisartsen en bekkentherapeuten hun zorg richting patiënten verbeteren. Het gehele project staat van A tot Z beschreven op www.coevordenstudie.nl