Evenementen in tropische hitte: 'We moeten ons aanpassen'

De organisaties adviseren mensen wel om goed te blijven eten en drinken, verkoeling te zoeken en zich in te smeren. En dat is volgens RTV Drenthe-weerman John Havinga geen overbodige luxe. "De temperaturen vliegen omhoog en het gaat dus snikheet worden. Op donderdag komen we in onze provincie uit op 35 of 36 graden. Ook in Drenthe gaat officieel een hittegolf gehaald worden."Onder tropische omstandigheden staat deze week onder meer de Zomer Feestweek in Nieuw Balinge op het programma. Stichting Zomerfeest organiseert in dit jaarlijks terugkerende evenement verschillende activiteiten, waaronder een kermis, markt, optredens van artiesten en survivals."In principe gaat alles gewoon door. De mensen zullen wel goed moeten drinken", zegt José Post namens Stichting Zomerfeest. De organisatie kan putten uit de ervaring van vorig jaar. "Toen was het ook bijzonder warm", herinnert Post zich. "We zullen ons in de toekomst wel vaker moeten aanpassen aan het weer. Nederland wordt toch steeds warmer."Grote gevolgen voor het programma in Nieuw Balinge heeft de hitte volgens Post niet. "We kunnen extra inzetten op waterspellen. Maar daar blijft het waarschijnlijk bij. Ik hoop dat de mensen ons weten te vinden. Met dit warme weer is het natuurlijk heel aantrekkelijk om bijvoorbeeld naar het zwembad te gaan."